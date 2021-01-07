حكيم لـ طارق الشيخ: «أنت أبو الجدعنة كلها»

أثنى نجم الأغنية الشعبية حكيم، على إشادة النجم طارق الشيخ، بموقفه خلال الأزمة الصحية التي تعرض لها الشاعر أمل الطائر، قبل شهورٍ عدّة.

وقال حكيم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه قام بدوره تجاه دعم الشاعر أمل الطائر في أزمته الصحية، لاسيما وأنهما تعاونا سويًا في أعمال غنائية عدّة، موجهًا رسالة لـ طارق الشيخ، قائلًا: «أنت أبو الجدعنة كلها».

وكان النجم طارق الشيخ، قد سلط الضوء على الدور الذي قام به النجم حكيم، خلال الأزمة الصحية التي تعرض لها الشاعر أمل الطائر، قبل شهور، وأجرى على أثرها جراحة في المخ.

وقال طارق الشيخ خلال ندوته في «الوطن»، على هامش الاحتفال بليلة رأس السنة: «حكيم جدع ومفيش زيه في الجدعنة.. اللي عمله مع أمل الطاير واللي لسه بيعمله.. يقعد له في صحته وعافيته وأولاده.. ربنا يكفيه شر المرض»، متابعًا: «كنت بروح أقعد مع أمل الطائر في المستشفى بشكلٍ شبه يومي، ومرة غنيت له شريطين لحكيم وهو معانا على التليفون.. قلت له أنت اللي سهرة معانا النهاردة».

يذكر أن الشاعر أمل الطائر، من مواليد حى شبرا عام 1959 والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر نشأ وسط عائلة فنية وشاعر موهوب وكتب لمطربين كثيرة مثل المطرب هاني شاكر وحسن الأسمر وسامو زين وحمادة هلال وحكيم وعبد الباسط حمودة وطارق الشيخ والمطربة هيفاء وهبى وأنغام وهدى وغيرهم.

وكان أمل الطائر، قد خضع لعملية جراحية نهاية شهر يوليو الماضي، حيث كان يُعاني من جلطات بالمخ، والقدم السكري، وسيولة الدم، لتوجه بعدها زوجته شكر خاص للفنان حكيم، بسبب وقوفه بجوارها طيلة فترة مرض زوجها، وإجرائه لعملية جراحية.

وكتبت عبر صفحة زوجها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» آنذاك: «أنا زوجة الشاعر أمل الطائر، اسمحولى اتكلم عن إنسان بمعنى الكلمة، مش هقول العالمى ولا الأسطورة، ولا الأسد ولا أي ألقاب، غير الإنسان فقط لاغير، لأن وجود الانسان فى هذا الزمن اللى خِلى من الانسانية، بقى تقريبا شيء صعب، اللى هتكلم عنه هو الإنسان حكيم».