«القباج»: 10 آلاف أسرة استفادت ببرامج التوعية من الإدمان في الأسمرات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- أن هناك 10 آلاف و448 أسرة استفادت من الزيارات المنزلية التي جرى تنفيذها بحى الأسمرات، لتوعية الأسر بآليات طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي.

وأضافت القباج، أن متوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب، لتواجد جميع أفراد الأسرة، في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية

جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، أول دفعة أتمت البرنامج العلاجي من الإدمان بحي الأسمرات، وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحي الأسمرات، للتوعية من أضرار المخدرات.

وأكدت القباج، أنه تم توفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن، بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات، بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني الأسمرات بأخطار المخدرات

وأوضحت «القباج»، أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني الأسمرات بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات «الخط الساخن 16023» على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم، على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق.

تخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة حي الأسمرات

تضمنت الأنشطة برامج الوقاية الأولية، عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر، وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة حي الأسمرات، وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية «التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، التنمية المحلية».