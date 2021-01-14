كاميرات مراقبة بمزلقانات السكة الحديد لضبط التشغيل وتقليل حوادث القطار

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تركيب كاميرات مراقبة على جميع مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لضبط عملية التشغيل، وتقليل حوادث القطارات، مشيرة إلى أن مشروع تركيب الكاميرات سيتم على مراحل عديدة، وستكون المرحلة الأولى هى تغطية 300 مزلقان، مؤكدة أن الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل تطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

مراقبة مزلقانات السكة الحديد بكاميرات سيعمل على ضبط التشغيل

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن مراقبة مزلقانات السكة الحديد بكاميرات سيعمل على ضبط التشغيل، وتقليل وقوع حوادث القطارات، مشيراً إلى أن التحديث والتطوير المستمر بكل جوانب المنظومة هدفه تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، وتقليل حوادث القطارات، موضحاً أن قطارات السكة الحديد تقل يومياً نحو مليون راكب.

وأضاف رئيس السكة الحديد، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الهيئة تسير بصورة طيبة في تحديث منظومة الجر من خلال إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتغيير أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، وهذا ما يتم فعله، حيث تم توريد نحو 208 عربات قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة جديدة، منوهاً إلى أن القطارات الجديدة ستعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل قطارات جديدة مكيفة لركاب الدرجة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة.

تفشي فيروس كورونا لن ولم يمنع الهيئة من إستكمال مشروعات التحديث

وأشار «رسلان»، إلى أن تفشي فيروس كورونا لن ولم يمنع الهيئة من إستكمال مشروعات التحديث والتطوير لجوانب المنظومة، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، منوهاً إلى أن الجمهور سيري سكة حديد جديدة وآمنه ومتطورة نهاية 2022.

وأردف رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن الهيئة تقوم يومياً بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل إنطلاق الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية، وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إتاحة حجز تذاكر القطارات المكيفة عبر الإنترنت، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات مستمرة، وأنه سيتم تغريم أى مخالف لارتداء الكمامة 50 جنيها بشكل فوري، وذلك للعمل على محاصرة الفيروس وعدم انتشاره.