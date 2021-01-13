عاجل.. العثور على جثة مغربية في حالة تعفن داخل مسكنها ببولاق أبوالعلا

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة سيدة مغربية في حالة تعفن، داخل شقتها في منطقة بولاق أبو العلا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب طبيب شرعي، لإجراء الصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها وظروفها.

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة، تبين العثور علي جثة سيدة تحمل جنسية دولة المغرب في حالة تعفن، وكشفت التحريات أن المتوفاة في العقد السادس من العمر وتقيم بمفردها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.