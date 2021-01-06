العثور على جثة موظف في حالة تعفن داخل شقته بالمطرية

تكثّف الأجهزة الأمنية في القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف في حالة تعفن داخل شقته بدائرة قسم شرطة المطرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ظروفها وملابساتها، واستعجلت تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب الوفاة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتبيّن العثور على جثة صاحب الشقة ويدعى عبدالله حلمي في العقد الخامس من العمر وفي حالة تعفن، وبفحص الشقة تبيّن سلامة منافذها وعدم وجود آثار بعثرة أو عنف بها، ونلقت الجثة لمشرحة زينهم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تشريح الجثة

وقررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وتحفظت على كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، فضلا عن سماع أقوال أسرة المتوفى والجيران.

جثث مجهولة

وتسلمت مشرحة زينهم 290 جثة مجهولة خلال 2020 من محافظتي القاهرة والجيزة، وقال مصدر بالطب الشرعي، إنّ سبب الجثث المجهولة، وجود العديد من المساجد الكبيرة مثل السيدة زينب والحسين، المعروفة بوجود عدد كبير من المريدين والمتسولين والمشردين، الذين يتركون منازلهم سواء برغبتهم أو بأي سبب نفسي، ويتوفون أمام المساجد، ويتبيّن عدم وجود مستندات تدل على هويتهم فيدخلون مشرحة زينهم مجهولين، ويدفنون في مقابر الصدقة.