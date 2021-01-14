مشاهد افتتاح مونديال اليد.. حضور الرئيس والاتحاد الدولي يعتذر للجمهور

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد فى نسختها الـ27، الذي أقيم في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، وحضره كبار شخصيات الدولة، واللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر، والدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى، حيث تقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إلقاء كلمة خلال حفل الافتتاح، أكد من خلالها، أن العالم بات قادرا على التعايش مع وباء فيروس كورونا.

وأشار رئيس جمهورية مصر العربية، إلى أن الجميع أصبح متفهما لهذه الظروف، وطريقة التعامل معها، معلنا افتتاح بطولة العالم رقم 27 لكرة اليد.

وشهد حفل الافتتاح، أغنية خاصة للبطولة، غناها المطرب تامر حسني، التي تحمل اسم «ارفع إيدك»، بجانب تقديم فرقة استعراضية كندية لعرض خاص.

وحرص حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على إلقاء كلمة بمناسبة افتتاح البطولة، وجّه من خلالها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أن المسئولين المصريين، وفروا كل شيء من أجل تنظيم مونديال تاريخي.ووجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اعتذارا للشعب المصري، بسبب قرار لعب البطولة بدون حضور جماهيري، مشددا أنه يدرك مدى حب المصريين بالرياضة، ورغبتهم بحضور هذا المحفل العالمي من مدرجات الأربع صالات التي تم تخصيصها لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد.

يُذكر أن منتخب اليد يقع في المجموعة السابعة رفقة منتخبات تشيلي والسويد ومقدونيا، وحل الأخير بديلاً لمنتخب التشيك الذي اعتذر عن الحضور للقاهرة بسبب وجود حالات إيجابية داخل صفوفه لم تسمح له بالسفر قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة العالم لكرة اليد.