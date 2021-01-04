تخفيض 20٪؜ على رحلات «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

أعلنت «مصر للطيران» الناقل الرسمي لبطولة كاس العالم لكرة اليد، طرح تخفيض 20٪؜ على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، وفق ما ذكره رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ«مصر للطيران».

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بنجاح تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، والتي تعد أول بطولة عالمية تُقام في ظل جائحة كورونا، وفي إطار توجيهات محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كل التسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين في الحدث.

ووفق بيان أصدَرته «مصر للطيران»، اليوم، يمكن للعملاء المسافرين من مصر الاستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن وحتى 14 يناير الجاري فقط، علي أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر على رحلات مصر للطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021.

ويمكن للعملاء شراء التذاكر والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لمصرللطيران egyptair.com، أو مركز الاتصالات التليفونية على رقم 17 17 من أي محمول، أو 090070000 من أي خط أرضي أو مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين وفقًا للشروط والأحكام المحددة لفترات السفر.

من جهته، أكد عمرو أبوالعينين رئيس شركة «مصر للطيران» للخطوط الجوية التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية والركب الطائر باتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين إلى مصر شهادة «pcr» بنتيجة سلبية قبل موعد وصول الرحلة بـ72 ساعة.

وأطلقت الشركة الوطنية حملة دعائية للتروّيج لاستضافة الحدث من خلال وضع شعار وتميمة البطولة حورس علي واجهة اثنين من أكبر طائرات الشركة وعلى مقاعد جميع الطائرات «Head Rest» وعلى أتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لـ«مصر للطيران» لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث.

كما أطلقت «مصر للطيران» حملة قومية بعنوان «مصر للطيران أمان» تزامنًا مع بدء استقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة والتي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى مصر بسلامة وأمان كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولًا إلى مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.