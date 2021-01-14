«لو لقيت عيب».. شروط استبدال واسترجاع السلع أو المنتجات

عند شراء المواطنين للسلع والمنتجات من الأسواق أو المحلات التجارية، يتعرض الكثير منهم إلى موقف وجود عيوب في المنتجات والسلع التي اشتروها، خصوصا إذا كان الشراء عبر شبكة الإنترنت «أون لاين»؛ إذ تعرض صورا وهمية لا تعبر عن شكل وحجم وخامة المنتج.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية العيوب التي تستدعي استرجاع المنتج أو السلعة والشروط والمدة المطلوبة لاسترجاع المنتج، وفق الموقع الرسمي لـ جهاز حماية المستهلك، كالتالي:

ما العيوب التي تستدعي استرجاع السلعة أو المنتج؟

- إذا كان هناك نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة.

- إذا كان هناك عيوب تؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها.

- إذا كان هناك نقص ينبع من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها.

شروط ومدة استبدال أو استرجاع السلعة

- حدد جهاز حماية المستهلك المدة المحددة للاستبدال أو استرجاع السلعة أو المنتج خلال 14 يوما من تسلم السلعة.

- يحصل المشتري على حق استبدال أو إعادة المنتج مع استرداد قيمته إذا كان هناك عيب في السلعة.

- إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

- يلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.

البيانات الواجب توافرها بالفاتورة لضمان حق المشتري

حدد جهاز حماية المستهلك عددا من البيانات الواجب توافرها الفاتورة المستخدمة، لضمان حق البائع والمشتري، والتي جاءت كالتالي:

- اسم المورد والمحل التجاري وعنوان المقر الخاص به.

- تاريخ التعامل أو التعاقد أو إجراء عملية الشراء.

- ثمن المنتج أو السلعة.

- مواصفاته وطبيعته ونوعيته.

- الكمية التي اشتريت من حيث العدد أو الوزن.

- ميعاد التسليم والتوقيع أو ختم المورد.