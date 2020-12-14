المصيلحي: جهاز حماية المستهلك يعمل في إطار المنظومة الرقابية للدولة

صرح علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية شن حملات بعدد كبير من المحافظات أستهدفت التجار المخالفين والمصانع غير المرخصة والمحال التجارية خاصة في فترة "البلاك فريداي".

كما استهدفت المنشآت الطبية والصيدليات والمعامل ومخازن الأدوية التي تعمل بدون ترخيص وذلك بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بوزارة الصحة.

وقال المصيلحي، إنَّ الهدف من الحملات ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الأحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.

وأشاد بمجهودات جهاز حماية المستهلك في ظل القيادة الجديدة للجهاز برئاسة أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية والقائم بأعمال رئيس الجهاز.

وصرح حسام الدين، بأن حملات الجهاز أسفرت عن ضبط 500663 قرص و2395 أمبولات و8234 زجاجة أدوية مختلفة الأنواع و1026 أنبوب كريم و46013 علبة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها و66 علبة أدوية مخالفة للتسعير الجبري و313 علبة أدوية محظور تداولها خارج وزارة الصحة والسكان.

كما تم ضبط 10797 علبة أدوية مدرجة جدول أول صحة نفسية وعصبية ومدرجة جدول 3 مخدرات، وضبط 821939 قطعة مستحضرات تجميل في مخازن غير مرخصة وتم غلق المنشأت المخالفة طبقا للقانون، وضبط 342 كجم لحوم غير صالحة للأستخدام بعدد من الهايبر ماركت الشهيرة و300 طن ملح حجري فاسد وغير صالح للاستخدام الأدمي و16 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية.

كما تم تحرير 122 محضرا للمخالفين والتحفظ علي المضبوطات وذلك بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وبني سويف والفيوم والسويس، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة.