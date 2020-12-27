عمرو أديب يهرب من اكتئاب أخبار كورونا ويرقص مع نانسي عجرم (فيديو)

عبر الإعلامي عمرو أديب عن انبهاره بحفلة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قائلا: «طبعا الواحد بيتفرج على فن كتير، بس كونك بتتفرج على حاجة تقعد تنبهر، ده اللي حصلي إمبارح في حفلة نانسي عجرم، شيء جديد، إيه الدماغ دي يا جماعة؟ إيه الأرتيستيك دة؟ فيه حرية أوي في التفكير فيه دماغ عاوز أعمل حاجة جديدة، أنا هعمل حفلة على التيك توك، وبالفعل تظهر والأغاني متوزعة بشكل جديد والتصوير مختلف واللوكيشن مختلف وطريقة اللبس، انبسطت».

عمرو أديب: بنتفرج على فن كتير لكن إمبارح أنا انبهرت بحفلة نانسي عجرم على MBC4 وحاجات المطبخ والمجاميع (إعرف التفاصيل)#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/eUzarG32oF pic.twitter.com/PUoRsU0s1b — الحكاية (@Elhekayashow) December 26, 2020

نانسي أنهت 2020 بشكل أفضل

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، أنه على الرغم من أن عام 2020 لم يكن سعيدا لنانسي عجرم إلا أنها أنهته بشكل جميل، «فيه دماغ، حرية التفكير، مع الصوت الحلو والشكل الحلو والإخراج الجميل، والعالم العربي كله استمتع استمتاع، نايم مبسوط، خصوصا طول اليوم بسمع أخبار زي الزفت، بس الست دي نيمتني بابتسامة غير مبررة».

عمرو أديب يهرب من اكتئاب أخبار كورونا ويرقص مع نانسي عجرم#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/mzfCGf1XCQ pic.twitter.com/JOhrGm8tzS — الحكاية (@Elhekayashow) December 26, 2020

تسلم إيدين اللي اشترى الدبلتين والأسورة

ورقص الإعلامي على أنغام إحدى أغنيات نانسي عجرم هاربا من الاكتئاب بسبب أخبار فيروس كورونا، معلقا: «حفل متعوب عليه، فيه حد فكر وحد قرر، إني هعمل حاجة مختلفة فعلا كنت قاعد إمبارح أتفرج وأنا سعيد، حرية يا أخي، فكر بطريقة مختلفة ووري الناس حاجة تانية، أنا بعمل سوشيال ميديا لسن عامل إزاي، تسلم إيدين اللي اشترى الدبلتين والأسورة».