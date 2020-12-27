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عمرو أديب يهرب من اكتئاب أخبار كورونا ويرقص مع نانسي عجرم (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
04:48 ص | الأحد 27 ديسمبر 2020
عمرو أديب

عمرو أديب

عبر الإعلامي عمرو أديب عن انبهاره بحفلة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قائلا: «طبعا الواحد بيتفرج على فن كتير، بس كونك بتتفرج على حاجة تقعد تنبهر، ده اللي حصلي إمبارح في حفلة نانسي عجرم، شيء جديد، إيه الدماغ دي يا جماعة؟ إيه الأرتيستيك دة؟ فيه حرية أوي في التفكير فيه دماغ عاوز أعمل حاجة جديدة، أنا هعمل حفلة على التيك توك، وبالفعل تظهر والأغاني متوزعة بشكل جديد والتصوير مختلف واللوكيشن مختلف وطريقة اللبس، انبسطت».

نانسي أنهت 2020 بشكل أفضل

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc  مصر»، أنه على الرغم من أن عام 2020 لم يكن سعيدا لنانسي عجرم إلا أنها أنهته بشكل جميل، «فيه دماغ، حرية التفكير، مع الصوت الحلو والشكل الحلو والإخراج الجميل، والعالم العربي كله استمتع استمتاع، نايم مبسوط، خصوصا طول اليوم بسمع أخبار زي الزفت، بس الست دي نيمتني بابتسامة غير مبررة».

 تسلم إيدين اللي اشترى الدبلتين والأسورة

ورقص الإعلامي على أنغام إحدى أغنيات نانسي عجرم هاربا من الاكتئاب بسبب أخبار فيروس كورونا، معلقا: «حفل متعوب عليه، فيه حد فكر وحد قرر، إني هعمل حاجة مختلفة فعلا كنت قاعد إمبارح أتفرج وأنا سعيد، حرية يا أخي، فكر بطريقة مختلفة ووري الناس حاجة تانية، أنا بعمل سوشيال ميديا لسن عامل إزاي، تسلم إيدين اللي اشترى الدبلتين والأسورة».

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