نانسي عجرم تحيي حفل «المتحدة»: أتمنى السلام والصحة للجميع في 2021

أحيت الفنانة نانسي عجرم، الحفل الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2021.

ووجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة إلى الجماهير، أذاعها برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وقالت: «إن شاء الله 2021 تكون سنة جديدة من كل النواحي، وجديدة بنفسيتها وإيجابيتها، وحلوة بإيجابيتها، والأشياء التي سنعيشها فيها، وتكون كلها سلام ومحبة وفرح وإيجابية، وتعود لنا إنسانيتنا».

وأضافت: «كورونا تخلص، وأهم شيء أتمنى الصحة لكل الناس لأننا اكتشفنا في 2020 أن الصحة غالية، ومهمة وبكتريا صغيرة قضت على الكثيرين من الناس، وأتمنى السنة الجديدة تكون سنة سلام وسلام وسلام».

المتحدة تسعد الجماهير العربية والمصرية

ونظمت المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، حفلا فنيا يحيه كلا من تامر حسني، ونانسي عجرم، حيث تنقله قنوات الشركة في بث مشترك لإسعاد الجماهير المصرية في ليلة رأس السنة، حيث يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية في تاريخ مصر من على كوبري تحيا مصر، وعد تنازلي للسنة الجديدة، بالتوازي مع مدن العالم.

هذا، وقدمت الحفل الإعلامية لما جبريل، التي أكدت أن الشركة حرصت على إسعاد الجماهير المصرية والعربية بهذا الحفل الفني.

واستهلت الفنانة اللبنانية الحفل بأغنية "ظبطت وخططت" كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، كما غنت أيضا أغنية "مين دا اللي نسيك".

حرص رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تفقد كوبري تحيا مصر، حيث يشهد أكبر عروض نارية، منتصف الليل، وذلك ضمن الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديد 2021.

وظهر تامر مرسي، في مقطع فيديو، وهو يتابع التحضيرات النهائية قبيل بدء الاحتفالات، بشأن رغبته في ظهورها على مستوى عالٍ من الاحترافية.