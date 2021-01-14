يعتمد علم الأبراج الفلكية بصورة أساسية على تواريخ الميلاد لتقديم تحليل الشخصيات والطباع والصفات، وتقدم «الوطن» حظك اليوم الخميس 14-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء أو مع أشخاص جدد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الأصدقاء.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

من أبرز مشاهير برج الحمل سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يخلق اليوم بداخلك تمردا أو يدفعك للتهور.. كن صبورا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان شريف منير، ويوافق تاريخ ميلاده 14 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم مما يجعلك تبدو ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب ومراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك أو ممتلكاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في منزل الأصدقاء يمدك بالنشاط والجاذبية.. تبحث وتتأمل بعمق وقد تتوصل لنتائج تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بشركاء العمل ولا تتسرع في حركتك وأقوالك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في مواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك للاجتهاد وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وتألقا ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أكرم حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تعيش اليوم حياة مهنية وعائلية مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تزداد اليوم مكاسبك وإنجازاتك فقط إذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تترك اليوم تأثيرا ملحوظا بأدنى مجهود وبإمكانك أن تطرح آراء واقتراحات تجعلك مبهرا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في برجك يمدك بالمواهب والإصرار والحماس وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك تتحدث اليوم بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر وتجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك وخططك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة ومن المهم ألا تعلن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.