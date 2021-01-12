حظك اليوم الثلاثاء 12-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنال توقعات حظك اليوم وخبراء علم الأبراج والفلك، اهتمام قطاع كبير من الأشخاص، فيحرص البعض على مطالعة توقعات أبراج الفلك للبرج الخاص بهم بصورة يومية، وتقدم «الوطن» في ذلك الإطار استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في وضع معاكس مما يجعلك تميل للعصبية.. لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما وقد يجعلك ذلك موفقا في المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يدفعك اليوم للمشاركة والتعاطف وتقاسم الأفراح أو الآلام مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم تتحرر من الضغوط وتمدك الأفلاك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل، ويمدك ذلك بالطاقة والنشاط والوقت مثالي للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون أكثر تسامحا ومرونة مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتساعدك على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتبعث الحماس فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج في نطاق العمل والعائلة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب المساعدة ممن تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحسن تنظيم نفقاتك وأن تتصرف بحكمة وحذر لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يمنحك نشاطا وطاقة وإشراقا والوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة، فقط اعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في برجك يدفعانك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وتستمع فقط لنصائح الموثوق بهم، ولا تتسرع اليوم في قراراتك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم علاقاتك المهنية والاجتماعية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم.. تبدو ودودا وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.