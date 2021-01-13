«المالية»: مسؤولون عن صرف مستحقات تجار «ما يغلاش عليك»

كشف رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، حقيقة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من أنباء حول امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة «ما يغلاش عليك»، نافيًا ما أثير حول هذا الأمر، حيث إن مبادرة «ما يغلاش عليك» تأتي في اطار دعم الدولة لحركة البيع داخل السوق المصري.

ما يغلاش عليك دعمت السوق المصري بـ13 مليار جنيه

وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، أن مبادرة ما يغلاش عليك دعمت السوق المصري بما يقارب من 13 مليار جنية، وضمت هذه المبادرة الكثير من الشركات والصناع، وذلك من أجل عرض منتجاتهم داخل المبادرة، كما أن المبادرة تضم 180 ألف خط إنتاج.

الشائعات تهدف لنشر البلبلة

وأشار المتحدث باسم وزارة المالية، إلى أن الأقاويل المنتشرة حول امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة «ما يغلاش عليك» ليس لها أي أساس من الصحة، وتهدف فقط إلى نشر البلبلة بين الصناع والمستهلكين في مصر، وكل المشاركين في مبادرة «مايغلاش عليك» يتوجهون إلى صرف مستحقاتهم من خلال وزارة المالية أو الجهة المختصة.

وتابع: المالية مسئولة عن صرف مستحقات المبادرة وفق ما تم الاتفاق عليه، وتم صرف المبالغ المستحقة للتجار المشاركين والذين استوفوا مستنداتهم، مشيرًا إلى أن عمليات الصرف تمت عن طريق تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك.

وناشد التجار باستيفاء جميع المستندات المطلوبة من أجل إتمام عملية صرف مستحقاتهم والتي تمثلت في رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.