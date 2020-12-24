رئيس التحرير

محمود مسلم

«المالية» لـتجار «ما يغلاش عليك»: قدموا مستنداتكم لتسريع صرف مستحقاتكم

كتب:

الوطن
09:11 ص | الخميس 24 ديسمبر 2020
معيط

معيط

أهابت وزارة المالية، بالتجار الذين شاركوا في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» المنتهية في 25 نوفمبر الماضي، سرعة موافاتها بالمستندات المطلوبة لصرف مستحقاتهم مما قررته الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنَّ المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة تتضمن: رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الجسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.

كانت الحكومة قد أطلقت المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك» بهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتحفيز الطلب على المنتج المحلي ورفع القدرات الشرائية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات من الصنَّاع والتجار تصل إلى 20٪، إضافة إلى ما تقدمه الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 10٪ إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوي 15٪، ويعادل 14٪ بدلاً من 10٪ إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15٪. 

اقرأ المزيد:

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه غدا لسد عجز الموازنة

وزير المالية: صندوق النقد يرى مصر «نجم ساطع» في الإصلاح الاقتصادي

وزير المالية: كورونا سبب «لخبطة» بقطاعات اقتصادية وغير من أولوياتنا

وزير المالية: ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بالضرائب

اليوم.. «المالية» تطرح سندات خزانة بـ13 مليار جنيه