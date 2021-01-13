متطوعة بمكافحة الإدمان تهدي «القباج» ساعة حائط من صنع أهالي الأسمرات

أهدت إحدى المتطوعات لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من أبناء حى الأسمرات، الذين شاركوا في تنفيذ برامج توعوية عن أضرار الإدمان، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ساعة حائط، من صنع أهالي حي الأسمرات، تقديرا لدعم الوزيرة للشباب المتطوعين في تنفيذ البرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

ووجهت الوزيرة، الشكر للكوادر التطوعية من أبناء حي الأسمرات، ممن تم تدريبهم على رسائل الوقاية، تحت إشراف متخصصين من صندوق مكافحة الإدمان، ومشاركتهم في تنفيذ حملات الزيارات المنزلية، والتواصل المباشر مع الأسر لمعرفتهم بآليات طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي، كما حثت القباج من أتموا البرنامج العلاجى بالاستمرار فى الاستفادة من برامج الدعم النفسي والتأهيل، وبرامج التدريب على المهن الحرفية التى يحتاجها سوق العمل مع توفير كافة سبل الدعم لهم .

توفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى

جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات.

تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحى الأسمرات

وأوضحت القباج، أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحى الأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات، وتوفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

استقبال 360 مُترددا من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل عيادة بالحى، والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض، لافتا إلى أنها استقبلت 360 مُتردد من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان.