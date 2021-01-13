رئيس «الفتوى» الأسبق: «عزرائيل» من جنود الله واستهزاء تامر حبيب حرام

«يا أستاذ عزرائيل، ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد أجازة في الأسبوع، عشان كده على آخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه، ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة»، رسالة كتبها السيناريست تامر حبيب، عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو ما أثار غضب المتابعين ورواد السوشيال ميديا، فبعضهم من قال هذا حرام وبعضهم من قال إنه لا حرمة فيه باعتبار أن الجميع يكره الموت وهو ما أثار جدلا واسعا، «الوطن» حسمت الجدل وسألت الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق.

وقال الأطرش: «عزرائيل هو جندي الله المأمور بقبض الأرواح، فهو ملك الموت الموكل من قبل الله لقبض أرواح عبادة من مشرقها إلى مغربها ومعلوم أن الأجل إذا جاء لا يؤخر، كما يقول ربنا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكان من باب أولى على هذا الذي سولت له نفسه أن يهزأ بملك الموت أن يتعظ ويأخذ العبرة لأن ملك الموت موكل من قبل الله ومأمور، فلا من يوم من الأيام إلا ويطرق ملك الموت باب أحدنا في اليوم 5 مرات ليرى من انتهى أجله وانتهى رزقه وحان قبض روحه وحينما يموت إنسان ويأتي أهله يصرخون يقول لهم ملك الموت، والله إن كان مني أنا فأنا والله مأمور وإن كان على ميتكم فهو والله مقهور وإن كان من ربكم فأنتم له غاضبون وعليه ساخطون وإن لي فيكم رجعات ورجعات حتى لا أبقي فيكم أحد أبدا».

كثرة الأموات

وتابع: «كان من الأولى والأجدر أن ينظر هذا الإنسان إلى ما يحدث حولنا من كثرة الأموات أن يتعظ ويعتبر بدلا من أن يأتيه الموت على غرة وساعتها يندم ولا ينفعه الندم وساعتها يعلم مدى ما يقوله من استهزاء».