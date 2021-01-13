عاجل.. ترامب يدعو أنصاره إلى وقف العنف

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، جميع الأمريكيين للمساعدة في تخفيف التوترات وتهدئة الأعصاب، قائلاً إنه لا يقف مع العنف من أي نوع، ويطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى الانضمام إلى هذا الجهد.

وقال الرئيس في بيان نشرته قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، قائلا: «في ضوء التقارير عن المزيد من المظاهرات، أحث على عدم وقوع أعمال عنف، ولا خرق للقانون، ولا تخريب من أي نوع، هذا ليس ما أؤيده وليس ما تمثله أمريكا.. أناشد جميع الأمريكيين للمساعدة في تخفيف التوترات وتهدئة الأعصاب.. شكرا لكم».

وقال مستشار ترامب لـ«فوكس نيوز»، إن البيان سيصدر عبر البريد الإلكتروني من المكتب الصحفي للبيت الأبيض، سيحاول البيت الأبيض بعد ذلك نشر البيان على جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لترامب.

وأضاف المستشار: «هذا وقت حرج في تاريخ أمتنا وبالتأكيد يمكننا أن نجتمع جميعًا لإيصال هذه الرسالة المهمة وليس الاستمرار في لعب السياسات الحزبية».

جاء بيان الرئيس في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب مقالاً لعزله، يقول فيه إنه حرض على العصيان، وبعد أيام من تعليقه نهائياً على تويتر وفيسبوك وإنستجرام.

وجاء البيان أيضا بعد يوم واحد فقط من ظهوره العلني الأول منذ أحداث الشغب في الكابيتول الأسبوع الماضي، حيث قال للصحفيين إنه لا يريد العنف.

وأدت أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير إلى إغلاق الكونجرس حيث اجتمع المشرعون في جلسة مشتركة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 للرئيس المنتخب جو بايدن، وخلفت أعمال الشغب خمسة قتلى بينهم ضابط شرطة في الكابيتول.

واجتمع مجلس النواب الأمريكي، اليوم، للتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب قبل أيام من نهاية ولايته وتنصيب جو بايدن رسميا في 20 يناير، وذلك بعد اتهامات بـ«التحريض على التمرد» لدوره في أعمال الشغب المميتة التي شهدها مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.