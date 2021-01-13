الجمهوريون يرفضون عزل ترامب: خطوة تقسمنا أكثر

دعا النائب الجمهوري توم كول، العضو البارز في لجنة القواعد بمجلس النواب، زملائه بالمجلس للتصويت بـ«لا»، على عزل الرئيس دونالد ترامب، في الجلسة المقامة حاليا في الكونجرس.

وقال كول في كلمته، اليوم، «أنا أعارض هذه القاعدة وأعارض تصرفات الأغلبية اليوم، بعد الأحداث الصادمة التي وقعت الأسبوع الماضي، يجب أن تتخذ الأغلبية خطوات لتوحيدنا.. وبدلاً من ذلك، فإنهم يقسموننا أكثر».

كما انتقد كول العملية التي يقوم بها مجلس النواب، متابعا: «لم يتم عقد جلسات استماع.. لم يتم الاستماع إلى أي شهود، ولم يتم توفير أي عملية أو فرصة للرد على الرئيس.. ولم تتح الفرصة لأي عضو لمراجعة هذه المادة أو تعديلها قبل طرحها على القاعة».

وبدلاً من ذلك، قال إن على مجلس النواب أن «يحتفل بالانتقال السلمي للسلطة إلى رئيس جديد بدلاً من عزل رئيس قديم».

بينما وصف النائب الجمهوري جيسون سميث إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها «طائشة»، وحث المشرعين في مجلس النواب على وضع «الناس قبل السياسة».

وتابع جيسون: «الرئيس ترامب سيغادر خلال سبعة أيام. دعونا نحاول مداواة هذه الأمة، دعونا نستمع إلى الشعب الأمريكي.. دعونا نعمل من أجل الناس. هذا البلد يتألم.. هذا لن يؤدي إلا إلى إثارة الكراهية وإشعال النار أكثر من أي وقت مضى، ضعوا الناس قبل السياسة ووحدوا هذا البلد»، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

وهو ما رد عليه، النائب الديمقراطي جيم ماكجرن إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي لم تكن لتحدث لولا ترامب، متابعا: «إذا أردنا أن نضع الشعب في المقام الأول، علينا جميعًا التصويت لعزل ترامب وإقالته من منصبه في أقرب وقت ممكن».

بينما حثت النائبة الديمقراطي إلهان عمر الجمهوريين الآخرين على التصويت لعزل الرئيس دونالد ترامب، قائلاً إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول «حرضها على حدوثها رئيس الولايات المتحدة».

وقالت النائبة الديمقراطية، «لكي نتمكن من البقاء كديمقراطية فاعلة ، يجب أن تكون هناك مساءلة».

وأضافت: «الرئيس لم يحرض على التمرد ضد حكومتنا فحسب، بل قاد تمردًا قولًا وفعلًا. لا يمكننا ببساطة تجاوز ذلك»، ووصفت أعمال الشغب بأنها «محاولة عنيفة لعرقلة عمليتنا الديمقراطية».