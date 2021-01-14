6 أهداف لإنشاء مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية.. تعرف عليها

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الأهداف وراء إنشاء مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية

يعزز تطوير مركز التحكم والمراقبة للشبكة القومية الكهربية على مستوى الجمهورية تأمين إمدادات الطاقة الكهربية المطلوبة لتوسعات التنموية على مستوى الجمهورية والربط الدولي مع الدول المجاورة، وذلك ضمن استعداد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية

أهداف مشروع مركز التحكم القومي بالعاصمة الادارية

ويحقق مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطات إنتاج الطاقة الكهربية 6 أهداف هي:

- تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى مصر ذات جهد 500 ك.ف، و220 ك.ف، و132 ك.ف، بإجمالي 228 محطة، منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

- تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات.

- مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار (الأردن – ليبيا – السودان).

- عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها.

- مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة.

- تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع عدد سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الإقليمى ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية.

تحديث وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة

المشروع يتضمن إنشاء مبنى مركز التحكم القومي بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وبرامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع احدث أساليب التكنولوجيا، بالإضافة إلى توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة.

التوسع في التحول الرقمي

المشروع ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ورفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة وتأكيداً لاهتمام القطاع بالتوسع فى التحول الرقمى ضمن اهتمام الدولة فى هذا المجال.