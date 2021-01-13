الديهي: حفل افتتاح مونديال اليد يليق بمصر.. والبطولة تحدت كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بطولة كأس العالم لكرة اليد تتم في ظل ظروف غاية في الصعوبة، والعالم منكفئ على نفسه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، واصفًا حفل افتتاح البطولة الذي انطلق منذ قليل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي يليق بالبطولة وبمصر.

مصر قادرة على مجابهة التحديات

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، أن موافقة مصر على إقامة البطولة باهتمام من رئيس الدولة لأصغر مسؤول عن البطولة رسالة أننا قادرون حقًا على التعايش حتى في ظل الموجة الثانية من كورونا العنيفة لكورونا، وأن مصر قادرة على مجابهة التحديات.

إجراءات احترازية غير مسبوقة

وأكد أن مصر تطبق إجراءات احترازية غير مسبوقة دون حضور للجمهور والصحفيين للحفاظ على سلامة اللاعبين وخروج البطولة بشكل يليق بالدولة المصرية، موضحًا أن هذه البطولة أول بطولة عالمية تتم في العالم عقب ظهور جائحة كورونا، وتشهد استضافة 32 فرقة بوفودها داخل مصر، بما يؤكد أننا قادرون على العمل تحت ضغط، حال توافر الدعم الحكومي والإرادة السياسية.

ثورة حقيقية في مجال توطين الصناعة

من ناحية أخرى، ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم المدير العام التنفيذي لشركة سيمنز، ونائب الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس إدارة الشركة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وأوضح أن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة سيمنز العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، والذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 15 محطة، بطول 460 كم، على أن يتم تنفيذه خلال عامين.