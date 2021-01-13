يحيى الدرع رجل مباراة افتتاح بطولة العالم لكرة اليد «صور»

نال يحيى الدرع، لاعب منتخب اليد الوطني، لقب رجل مباراة الافتتاح بين مصر وتشيلي، بعدما قاد المنتخب الوطني، إلى الانتصار على الفريق اللاتيني، بفارق 6 أهداف، حيث حسم المنتخب المصري الفوز بنتيجة 35- 29، في افتتاح مباريات البطولة التي تستضيفها مصر، في الفترة بين 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري.

ولعب يحيى الدرع في مركز الظهير الأيسر، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، وأحرزها من 6 محاولات، بنسبة نجاح 100%، لينال جائزة رجل المباراة بجدارة.

وخلال مشاركة يحيى الدرع، في مباراة مصر وتشيلي، نال بطاقة صفراء واحدة، بل ولم يتعرض للإيقاف طوال المباراة، كما أنه لم يحرز أي هدف من رمية جزائية، بل جاءت كل أهدافه، من كرات متحركة.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد، الفوز في أولى مباريات بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 13 يناير، وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته، من تحقيق الفوز على حساب تشيلي، بفارق 6 أهداف، في مباراة الافتتاح، وظهر تفوق منتخب مصر لكرة اليد منذ بداية المباراة، أمام نظيره التشيلي، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، ببطولة العالم لكرة اليد رقم 27.

وسيطر لاعبو منتخب اليد على مجريات هذا الشوط، وأنهاه الفريق بفارق 7 أهداف، وكانت النتيجة 18-11، بعدما تألق لاعبو المنتخب خاصة على مستوى الدفاع، وحارس المرمى كريم هنداوي، ليتسع الفارق بينه وبين تشيلي طوال أحداث الشوط، ووصل إلى فارق 7 أهداف.

وواصل لاعبو منتخب اليد تفوقهم في بداية الشوط الثاني، ورفعوا الفارق إلى 9 أهداف في بدايته، لكن تراجع أداء لاعبي منتخب مصر في الربع الأخير من زمن المباراة، ونجح لاعبو تشيلي في تقليص فارق الأهداف إلى 5 فقط، ليقوم الإسباني روبرتو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر، بطلب وقت مستقطع لتصحيح وضع الفريق، وهو ما حدث بالفعل في الدقائق الاخيرة.وانتهت مباراة منتخب مصر ضد تشيلي، بفارق 6 أهداف، وحسم منتخب اليد مباراة الافتتاح بنتيجة 35-29، ليتصدر المجموعة السابعة التي تضم معه، السويد ومقدونيا الشمالية.