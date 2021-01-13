الأرصاد: أمطار منتصف الأسبوع المقبل واستمرار للرياح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية يؤثر على طقس العالم في مناطق مختلفة، فحاليا نشاهد سقوط ثلوج في المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، وهذا لم يحدث منذ سنوات طويلة، وهناك مناطق حتى الآن، لم يظهر فيها الشتاء مثل منطقة الشرق الأوسط، أما في مصر فشهدت حالة استقرار في الأحوال الجوية، ووجود حالة شبورة مائية وضبابة ولكن لم نتعمد رؤيتها فترة طويلة في مصر، فالضباب يسود شمال البلاد بصفة عامة، لكن اليوم بدأنا نستشعر الشتاء بوجود رياح وأتربة، حيث ظهرت رياح جنوبية غربية، وهذا أثر على الرؤية الخارجية، وعدم استقرار وانخفاض في الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي القدير رامي رضوان، أن الرياح ستغير الاتجاه الخاص بها الفترة المقبلة فالرياح الحالية كانت قادمة من الصحراء الغربية، وشهدت سماء القاهرة أتربة وستكون الرياح قادمة من البحر المتوسط وستنخفض درجات الحرارة ولن تكون الرياح محملة بأتربة كثيرة بسبب تغيير الاتجاه وستتزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية حيث سقطت أمطار على كفر الدوار ومحافظات الإسماعيلية وكذلك محافظات الدلتا وستكون انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة ويجب ارتداء الملابس الثقيلة الفترة المقبلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من النهار.

وتابع مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشاط الرياح خلال الأيام القادمة سيزيد ويضعف تدريجيا وسيشعر الجميع بإنخفاض درجات الحرارة مع وجود فرص سقوط أمطار متوسطة وخفيفة منتصف الأسبوع المقبل، وفرص تكون الشبورة قليلة لأنها تكونت بسبب الاستقرار في الطقس وهذا لن يحدث الفترة المقبلة، ما يجعل فرص الشبورة المائية صعبة جدا في الحدوث».