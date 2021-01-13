إسبانيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا.. وألمانيا تعيش مرحلة صعبة

سجلت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، أعلى معدل إصابات جديدة تشهده البلاد منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قاربت الإصابات الجديدة 39 ألف إصابة، بفارق كبير عن أعلى معدل إصابات سجلته بلغ 25 ألف إصابة في 8 يناير الجاري، وتجاوز إجمالي إصابات الفيروس أكثر من 2 مليون حالة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وتعيش القارة الأوروبية أزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد ما سجلت أكثر من 26 مليون إصابة بـ «كوفيد - 19»، وجاءت المملكة المتحدة في المركز الأول في قائمة أعلى دولة تسجيلا للإصابات في المنطقة الأوروبية بإصابات تجاوزت الـ 3 ملايين حالة، خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، بينما جاءت فرنسا في المركز الثاني، تليها على الترتيب إيطاليا، إسبانيا ثم ألمانيا.

وأكد وزير الصحة الألماني ينس سبان أن بلاده تعيش أصعب مراحل فيروس كورونا، قائلا: «أعداد الإصابات والوفيات ما زالت مرتفعة للغاية، ونحتاج إلى خفضها»، في كلمته اليوم أمام البرلمان، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

بينما أعرب رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرنسوا ديلفريسي، عن قلقه من خطر السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في يريطانيا، متابعا: «الوقت فات على منع تفشي السلالة الجديدة في فرنسا، ولكنها سوف تتفشى بصورة كبيرة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات».

وقال رئيس هيئة الصحة المحلية أورلين روساو، إن هناك حاليا 11 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة، ونحو 40 حالة اشتباه في منطقة باريس الكبرى.

وقررت الحكومة الإيطالية تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية أبريل المقبل، والتي كان من المقرر أن تنتهي يناير الجاري، وذلك في سبيل السيطرة على تفشي الفيروس في البلاد، وفقا لما أوضحه وزير الصحة روبرتو سبيرانزا.

وقال سبيرانزا أمام مجلس النواب، اليوم، «الحكومة ترى من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل... هناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر».

وتعتبر إيطاليا هي ثاني أعلى دولة في الوفيات على مستوى أوروبا، حيث سجلت البلاد 79 ألفاً و819 وفاة بـ«كوفيد - 19».