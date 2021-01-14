شرط المكان.. أرقام الإبلاغ عن الصيدليات المخالفة لتسعيرة الكمامة

طالب محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، بضرورة الإبلاغ عن الصيدليات المخالفة لبيع الكمامات والكحول.

وأشار رئيس المستلزمات الطبية، إلى أن أسعار المستلزمات الطبية المتعلقة بكورونا انخفضت إلى 20%، عن أسعار المستلزمات الطبية في الموجة الأولى، موضحا: «يعني لو كان سعر الكمامة عشرة جنيه، وصلت النهارده إلى 2 جنيه، والصيدلية اللي تبيع الكمامة بأكتر من 2 جنيه بلغوا عنها».

وأضاف: «الكحول سعر اللتر كان 90 جنيه وأصبح 60 جنيه ومتوفر أيضا،».

ويمكن الإبلاغ عن الصيدليات التي تخالف قرار شعبة المستلزمات الطبية من خلال:

جهاز حماية المستهلك

منذ انتشار فيروس كورونا واستغلال البعض للجائحة برفع الأسعار أو باحتكارها، وأعلن جهاز حماية المستهلك، عن أرقام تلقي شكاوي المواطنين على مدار الـ24 ساعة، للإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار بشأن المطهرات الطبية، الكحول والكمامات، منعا للاستغلال من خلال رقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو 19588 أو من خلال رقم واتس أب 01281661880 أو رقم واتس أب للمحافظات 01030000602، ويمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.

وزارة الصحة

كما يمكن الإبلاغ من خلال وزارة الصحة والسكان وتحديدا الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية من خلال ‪01025183862 على الواتس آب

أو من خلال الرقم التالي

25354150، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها.

أرقام الإبلاغ عن مخالفات قرارات كورونا

- يستطيع المواطن الإبلاغ عن قاعات الأفراح التي تقام بها حفلات الزواج والخطوبة من خلال الاتصال بمركز الشكاوى بكل محافظة أو من خلال الاتصال بوزارة التنمية المحلية التي تتابع مخالفات دور المناسبات وذلك من خلال واتساب على رقم 01150606783 أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15330.

- أما مخالفات المساجد، فيمكن الإبلاغ عنها من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال موقعها الرسمي www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 165288.

- وأخيرا في حال رصد الشيشة داخل أحد المقاهي لابد من التقاط صورة وإرسالها لجهات التحقيق والتي تتمثل في وزارة التنمية المحلية والمحافظين أو الخط الساخن لوزارة الصحة على أرقام 105 أو 15335، كما يمكن الإبلاغ من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.‪ ‪