الصحة العالمية: الوضع الحالي لـ كورونا أصعب مما كان عليه العام الماضي

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 92 مليون إصابة، وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع معدل الإصابات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات ماريا فان كيرخوف المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بـ«الصحة العالمية».

وأوضحت كيرخوف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مجموعة من الدول ستشهد تدهورا كبيرا للأوضاع بعد انتهاء فترة الأعياد، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

من جانبه، قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إن الوضع الحالي لفيروس كورونا أصعب مما كان عليه العام الماضي، خاصة مع ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس والتي تعتبر أكثر عدوى وانتشارا من النسخة الأصلية، متابعا: «الدخول إلى السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا قد يكون أصعب مما كان عليه الوضع سابقا نظرا لبعض ديناميكيات انتقال المرض».

وأشار مدير برنامج الطوارئ بـ «الصحة العالمية» إلى أن الوضع الوبائي سيكون أكثر صعوبة في دول النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها للمرة الاولى في بريطانيا، 14 ديسمبر، انتشرت حتى الآن في 50 بلدا، أما السلالة التي رصدت في جنوب أفريقيا للمرة الأولى في 18 ديسمبر الماضي، منتشرة حتى الآن في 20 دولة.

كما رصدت اليابان خلال الفترة الماضية سلالة جديدة من الفيروس مختلفة عن السلالات التي تم تسجيلها، وقالت المنظمة إن السلالة المتحورة قد تؤثر على الاستجابة المناعية، ويحتاج الأمر إلى مزيد من التحقيق، موضحة: «كلما زاد انتشار الفيروس زادت احتمالات تحوّره، والمستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات»، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.