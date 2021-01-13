رنا الحجة: لا يستطيع أحد توقع موعد خلع الكمامات من على الوجوه

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية، إن فترة المناعة التي تتكون عند المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تستمر 3 أشهر، وهناك حالات نادرة جدا، أصيبت أكثر من مرة بفيروس كورونا، من ضمن ملايين تم إصابتهم مرة واحدة حول العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط لأن تكرار الإصابة أمر قلما يحدث.

لا يوجد وقت محدد لخلع الكمامة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دي إم سي المذاع على فضائية دي إم سي اليوم الأربعاء ويقدمه الإعلامي القدير رامي رضوان، أنه لا يستطيع أن يخمن أحد الوقت الذي سيخلع فيه الكمامة الطبية من على وجهه ليعيش حياة طبيعية ولكن هناك تفاؤلا جماعيا بقدوم العام الميلادي الجديد والذي يبشر بوجود كميات كبيرة من اللقاحات المضادة للفيروس في الوقت الحالي سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو بريطانيا أو روسيا الاتحادية مبينة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد فصل الشتاء حاليا وهو الفصل الأكثر نشاطا في انتشار الفيروسات التنفسية لذا لا يجب التخفيف من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لأن التجارب التي تعامل فيها البشر في عقود ماضية مع الاوبئة أثبتت أن بعض الأوبئة تنشط والبعض يخمل لذا فإن الأمر ما زال خارج السيطرة.

المتابعة الدقيقة لآخر الدراسات أمر مهم

وطالبت الحجة الأفراد بالمتابعة لأحدث الدراسات التي تقوم بها المراكز الأكاديمية والاعتماد على البيانات العلمية السليمة وعدم التعرض للأخبار الخاطئة التي تعرض الأشخاص للخطر أو المحيطين بهم وأقاربهم.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة هوبي وانتشر إلى باقي دول العالم وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.