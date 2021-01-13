«التنمية المحلية» توجّه مسئولى المحافظات بعدم إساءة استخدام الضبطية القضائية لمواجهة «كورونا»

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، ورصد أى تراخٍ من بعض المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من الفيروس.

ووجّه الوزير، فى بيان، اليوم ، المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ممن تم منحهم صفة الضبطية القضائية وعددهم 749 بعد موافقة وزير العدل، بعدم إساءة استخدامها وأن تكون فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر فى 28 ديسمبر 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا فى إطار القانون، وأكد «شعراوى» أن هذا القرار جاء فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة التشديد على المواطنين بالتزامهم بالقرارات المعنية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات، وقال الوزير إن رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم سيقومون بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما وجّه «شعراوى» المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها فيما يخص أزمة تفشى الفيروس والتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافيهات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى السياق ذاته، تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

25 ألف منشأة بالمحافظات خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إغلاق حوالى 25 ألف منشأة فى 17 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذى بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020، وطالب «شعراوى» المحافظين بالتشديد فى تطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، إضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ووقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية متابعة السادة المحافظين لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس.

«الغربية» تغلق 539 محلاً وتحرر 148 مخالفة خلال شهر

وفى السياق نفسه، أصدر الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، توجيهات عاجلة للواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى، باستمرار حالة الطوارئ وشن حملات رقابية على المحال التجارية والمقاهى، لإحكام الرقابة وردع المخالفين للإجراءات الاحترازية، ووجّه المحافظ، أمس، إلى أهمية متابعة اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص تكثيف الحملات ومتابعة تنفيذ المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وشدّد على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المؤسسات الحكومية والأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس، وكلف بتطبيق الغرامات على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات والماسكات الطبية، وحررت اللجنة خلال الشهر الجارى 148 مخالفة، و23 محضر «إشغال طريق»، و23 محضراً لعدم حمل شهادة صحية.

وكانت الأجهزة التنفيذية قد أغلقت 539 منشأة بينها 176 محلاً تجارياً و97 مطعماً، و127 كافيتريا و30 ورشة و96 مركزاً تعليمياً، إلى جانب فض 11 سوقاً تنفيذاً لقرار محافظ الغربية بحظر إقامة الأسواق لمدة شهر للحماية من فيروس كورونا فى إطار الإجراءات الاحترازية.

«دمياط»: 41 محضراً بسبب الكمامة وإغلاق 7 مقاهٍ

وفى دمياط، شنت الوحدتان المحليتان بدمياط وفارسكور، حملات مكثفة استهدفت المطاعم والمقاهى بعدة مناطق فى المدينتين وبعض القرى، وأسفرت عن تحرير 21 محضراً لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية 50 جنيهاً، بالإضافة لغلق وتشميع 4 مقاهٍ تقدم الشيشة للمواطنين بفارسكور، و3 ورش ومقهى بدمياط لمخالفة مواعيد الغلق. وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، وإيمان يوسف، نائب رئيس المدينة، حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم تحرير 14 مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامات.

كما شنت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج برئاسة محمد عبدالغنى، رئيس المدينة، حملة استهدفت عدداً من المنشآت ذات الأنشطة المختلفة من كافيهات ومطاعم ومحلات تجارية بالمدينة، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة بغرامة فورية قدرها 50 جنيهاً.

يأتى هذا تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بشن حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.