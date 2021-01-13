برلماني: السيسي يثق في شباب بلاده.. وأعطانا أملا

قال الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، وأحد خريجي البرنامج الرئاسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثق في شباب بلاده، وأراد تأهليهم من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ليندمجوا في الدولة، ويتعلمون طرق وأساسيات سير الدولة، لكي تستعين بهم الدولة في السنوات التالية، وهذا ما حدث في تعيين نواب للمحافظين، ونواب المحافظات، إضافة إلى وجودهم في مجلس النواب.

6 أعضاء في المجلس من خريجي البرنامج

وأضاف «بدوي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن هناك 6 من خيرة شباب مصر من خريجي البرنامج الرئاسي موجودين في البرلمان، والحلم تحقق، والرئيس عبدالفتاح السيسي أعطاهم أملا، وجعلهم يثقون في أنفسهم، مشددا على أن الدولة تغيرت بعد 30 يونيو.

وتابع عضو مجلس النواب: «كنت حاسس إن تعبي مش هيضيع، وأحلم بالوصول للبرلمان لمساعدة المواطنين ومساندة الحكومة ومراقبتها، وكان عندي أمل كبير، والرئيس كان دائما يحثنا على ذلك، وهذا هو الأمل الذي أخذناه من التدريب، في ظل الدولة المدنية الحديثة، وكافة الإنجازات التي تحدث في الفترة الأخيرة».

تأثير البرنامج الرئاسي

وأشار إلى أن البرنامج الرئاسي أثر فيهم بشكل كبير خاصة في مسألة الالتزام والمسؤولية، والانتماء وغير مفهوم الحياة في مصر بالنسبة لهم، ورفع روح الانتماء، وجعلهم يشعرون بهموم البلد ومشاكلها، مضيفا: «كان سهل جدا إن أي حد بيشوف في التلفزيون أي موقف لوزير أو مسؤول في مصر يقول إن الحلول سهلة، ولكن بالنظر إلى أبعاد الأمن القومي المصري، والتكلفة، وهل يمكن تطبيقه أم لا، وعلمنا الزهد وعدم التكالب على المناصب، وكيف نعمل دون أن نلقي الضوء على أعمالنا لكي تتحدث أعمالنا بالنيابة عنا، ولا نقول أنا فعلت هذا، ولكن الدولة المصرية هي التي فعلت ذلك».