أعمال نجيب محفوظ تعود إلى الشاشة.. مشروعات فنية تظهر للنور قريبا

أعربت هدى نجلة الروائي نجيب محفوظ عن سعادتها، بعقد أكثر من اتفاق معها لتحويل أعمال والدها الأديب الكبير إلى أعمال فنية فى السينما والدراما، ومنها روايات «أولاد حارتنا»، و«أصداء السيرة الذاتية»، و«كفاح طيبة» وغيرها.

وأضافت هدى محفوظ لـ «الوطن»: «هناك مجموعة من الاتفاقات على تحويل أعمال والدى إلى أعمال فنية، لكن احتراما لرغبة الجهات التى يتم التعاقد معها، أترك لهم الوقت المناسب لهم للإعلان عن هذه المشروعات»، لافتة إلى أن أحدث الأعمال التى تم الإعلان عنها هو العمل المأخوذ عن كتاب «أصداء السيرة الذاتية» مع السيناريست عبدالرحيم كمال.

وأكملت «سيتم تحويل العمل إلى مسلسل، وسيظهر فيها والدي بشكل ما، لكن لم يعلن السيناريست تفاصيل العمل بعد، أو الشكل الذي سيظهر به والدي»، مشيرة: «المسلسل ليس عن حياة نجيب محفوظ، مثل مسلسلات السيرة الذاتية»، منوهة عن أنها تلقت بعض العروض لتقديم حياة نجيب محفوظ فى عمل فني لكنها لم تتم.

وعن الفنان الأنسب لتقديم شخصية نجيب محفوظ قالت «هدى»: «في الماضي كنت أرى أن الفنان نور الشريف هو الأقرب لأداء شخصية الدى، خاصة بعد تقدمه في السن، وأيضا الفنان محمود ياسين، لأنه قدم مسلسلا فى الإذاعة عن نجيب محفوظ فى حياة والدى، أما في الوقت الحالي لا أعرف بالتحديد من الأنسب لتقديم شخصية نجيب محفوظ».

وتابعت: «هناك أيضا عدد من المشروعات الفنية، والمأخوذة عن أعمال والدى، التى سيتم العمل عليها فى الوقت الحالى، منها (بين السماء والأرض)، و(كفاح طيبة)، وذلك بعد الاتفاق مع شركة سينرجي التي أعلنت عن تحويلها لمسلسلات».

والكاتبة مريوم نعوم، أيضا أعلنت عن مشروع آخر وهو دمج عدة روايات في عمل واحد وهي روايات (الطريق، اللص والكلاب، وثرثرة فوق النيل، والكرنك، والقاهرة 30)، ويقوم المشروع على اختيار شخصيات من الروايات ودمجها في عمل واحد.

وأوضحت «هدى»: «أما رواية (أولاد حارتنا) فتم الاتفاق عليها مع الفنان عمرو سعد، ولم يكشف بعد عن الدور الذي سيلعبه في الرواية، لكنه وعدنى أنه سيحافظ على العمل وفكرة والدي»، لافتة إلى عمرو سعد اختار الوقت المناسب له للإعلان عن المشروع.