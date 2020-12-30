المصرية لنقل الكهرباء تكرم رئيس منطقة مصر الوسطى لبلوغه سن المعاش

كرم مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي المهندس على فرغلى رئيس منطقة كهرباء مصر الوسطى وعضو مجلس ادارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمناسبة بلوغ سن التقاعد القانونية كنوع من رد الجميل لكل من اعطي وتفاني في عمله.

وشهد الحفل حضور ومشاركة كلاً من المهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية والمهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية وعدد كبير من قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء

تكريم القيادات التي قامت بخدمة الشركة

وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة ان الشركة تحرص دائما في يوم الوفاء علي تكريم القيادات التي أفنت سنوات عمرها فى خدمة الشركة بكل الصدق و الأمانة والإلتزام لافتا الي ان المهندس على فرغلى من الشخصيات التي قدمت نموذجاً يحتذى به بكل التقدير والإحترام.

التكريم جزء من واجب الإدارة

وأوضحت «مشالي» أن هذا التكريم جزء من واجب الإدارة تجاه أشخاص جدوا وعملوا وأنتجوا وعرفانا وشكرا لما قدموه طيلة حياتهم العملية مضيفا أن اليوم نكرم زميلاً عزيزًا له في قلوبنا كل المحبة و التقدير متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في صحة

التكريم حافزاً لجميع الموظفين

فيما أكدت «مشالي» أن المكرم كان إضافة كبيرة للشركة حيث قدم الكثير من الجهد و التضحية لصالح لعمل طوال سنين خدمته موضحا مدى حرص إدارة الشركة على تقدير وتكريم موظفيها المجتهدين والمتميزين في قطاعات العمل المختلفة من أجل أن يكون التكريم حافزاً لجميع الموظفين

وأعربت «مشالي» عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من العاملين في الاحتفالية مشيرا إلى أن الشركة لا تنسى أبناءها وأن المحتفى به كان مخلصاً في عمله ويمتلك خبرة كبيرة تمثلت في كافة أنواع الدعم المعنوي والفني الذي قدمه لجميع العاملين معه.

وفى نهاية الحفل قام المهندسة صباح مشالي بتسليم شهادة تقدير للمهندس على فرغلى لجهوده المتميزة في خدمة العمل على مدى حياته الوظيفية اضافة الي تقديم بعض الهدايا من الزملاء لهذه المناسبة والتقاط الصور.