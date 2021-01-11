لمواليد 1980 وما بعدها.. موعد التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لافتا إلى أنه يجري توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات كالتالي:

– رفع سن المعاش لـ 61 عامًا فى يوليو 2032.

– رفع سن المعاش لـ 62 عامًا فى يوليو 2034.

– ثم رفع سن المعاش مرة أخرى لـ 63 عامًا فى يوليو 2036.

– رفع سن المعاش لـ 64 عامًا فى يوليو 2038.

– وأخيرًا يرفع سن المعاش لـ 65 عامًا فى يوليو 2040.

مواليد 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032 .

مواليد 74 و 45 سيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا

أما مواليد 74 و 75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا أي عام 2036 ، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عامًا أي عام 2038 .

يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980 وما بعدها، إذ سيخرجون على المعاش على سن 65 عامًا، بداية من 2040.

توحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين يوليو 2040

وجاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالى: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040.