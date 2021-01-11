5 حالات لاستحقاق زيادة قيمة المعاشات منها «العجز المستديم»

نص قانون التأمينات الاجتماعية، على زيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم وبحد أقصى 15%.

حالات استحقاق زيادة قيمة المعاشات

ونص القانون أيضًا على استحقاق زيادة قيمة المعاشات فى الحالات التالية:

1– إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سُوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، ويزيد بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وإذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

2– إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش.

3– إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه، لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا.

4- إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

5– إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويُؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

5– يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة، بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيهًا و33% من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.