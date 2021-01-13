ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. عيار 24 سجل 925 جنيها

شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملخوظا في كل الأعيرة.

وترصد «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها أسعار الذهب في كل الأغيرة المتداولة في مصر كـ24 و21 و18 في محال الصاغة.

سجل الذهب عيار 24 سعر بين 922 و925، وذلك بعد أن سجل في الصباح بين 919 و921.

أما الذهب عيار 21، فسجل ارتفاع بين 807 و809 جنيهات، عكس سعر الصباح، وهو 804 و806 جنيهات.

وشهد الذهب عيار 18 ارتفاعا هو الآخر حيث سجل سعر 692 و693 جنيها، بينما في الصباح سجل 689 و691 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم، بين 6456 و6472 جنيها.

الذهب مستقبل الملاذ الآمن

ووفقا لسكاي نيوز، فإن خبراء الاستثمار في الذهب، توقعوا للمعدن الأصفر أن يظل في 2021 الملاذ الآمن، حسب تصريحات رئيس شعبةالذهب باتحاد الصناعات في مصر، رفيق عباس.

وأكد رئيس الشعبة، أنه لا شك أن الذهب بشكل عام، وبصرف النظر عن الظروف الصحية والاقتصادية والسياسية المختلفة، هو الوسيلةالآمنة للاستثمار في كل وقت، وأنه في الفترات التي تشهد تطورات سياسية كبرى أو تطورات بالاقتصاد العالمي تكون هناك ارتفاعات أكبربالأسعار على مستوى العالم، كما يحدث الآن.

ونوه عباس، إلى أنه في فترات اضطرابات الأسواق العالمية، مثل الفترة الحالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، يلجأ المستثمرون إلى الذهبكملاذ آمن، مع بيع السندات والأسهم، وعندما تستقر الأمور يبيعون الذهب، وتعود أسعار الذهب إلى مسارها الطبيعي وارتفاعاتهاالطبيعية، فبزوال الأسباب المؤدية لطفرات سعرية تنتهي تلك الطفرات وتعود الأسعار لمسارها المعهود ولذلك يعود الذهب لمساره.