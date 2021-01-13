«الدرع»: أنتظروا الأفضل في مباريات مونديال اليد المقبلة «دعواتكم معنا»

أكد يحيى الدرع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، أنه يشعر بسعادة كبيرة، بعد انتصار منتخب الفراعنة اليوم، أمام تشيلي بنتيجة 35-29، في افتتاح مباريات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في أربع صالات خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته، موضحا أن نيل لقب رجل المباراة يشعره بمسئولية كبيرة، مؤكدا أن البطولة الحالية ستكون مختلفة عن كل البطولات الماضية بسبب إقامتها على أرض مصر بالإضافة إلى أنه يشعر بأن أداءه ومستواه تطور بشكل كبير.

وقال الدرع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «منتخب مصر لكرة اليد لن يكتفي بالمشاركة الشرفية على الإطلاق خلال تلك البطولة، لكننا نسعى لتحقيق إنجاز تاريخي يكتب لهذا الجيل، خاصة أن تلك النسخة من البطولة تقام على أرض وملاعب مصر».

وعن عدم حضور الجمهور، قال الدرع: «الظروف الراهنة منعت الحضور الجماهير، لكنها لن تمنعهم عن الدعاء لنا وبالنسبة للاعبين فأننا نعدهم أننا سنبذل أقصى ما لدينا من جهد لإسعادهم وعمل إنجاز تاريخي غير مسبوق».

وتابع يحيى الدرع: «كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية اليوم في مواجهة تشيلي، وأريد أن أوجه رسالة للجماهير المصرية اليوم بعدم الشعور بالقلق من الأداء أمام تشيلي في مباراة الافتتاح، خاصة أنها أول مباراة للفريق بالبطولة، وعليكم أن تنتظروا مننا الأفضل خلال المباريات المقبلة».

وعن دوره داخل الملعب، وظهوره في مركز صانع الألعاب مع أنه يجيد في مركز الظهير الأيسر، قال يحيى الدرع: «أجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، لكن مركز صناعة اللعب يعد جديدا عليه لكنني أشكر الله عز وجل أنني كنت موفقا في إجادة اللعب في هذا المركز بمواجهة اليوم».

يُذكر أن منتخب مصر تفوق على تشيلي في مباراة افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، بنتيجة 35-29، ونال يحيى الدرع لقب رجل المباراة، بعدما أحرز 6 اهداف من 6 محاولات، بنسبة نجاح 100%.