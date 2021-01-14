جنايات المنيا تقضي بإعدام شقيقن قتلا والدتهما بسمالوط لأنها تتسول

قضت محكمة جنايات المنيا، مساء أمس الأربعاء، بالإعدام شنقًا لشقيقين مقيمان بمدينة سمالوط لارتكابهما جريمة قتل والدتهما، بعدما كتما أنفاسها حتى الموت بسبب قيام المجني عليها باستجداء المواطنين والحصول منهم على أموال وخوفا من معايرة الجيران لهما.

كانت هيئة المحكمة أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتي في 14 ديسمبر الماضي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا.

وأحال المحامي العام لنيابات شمال المنيا المتهمين لمحكمة الجنايات لإتهامها في القضية رقم 197 لسنه 2020، والمقيدة برقم 2872 لسنة 2020 جنايات شمال المنيا، بقتل والدتهما بالتعدي عليها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

ترجع أحداث القضيه لشهر فبراير الماضي، حيث تلقي مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق بورود بلاغ من شخص حاصل على دبلوم وعمره ٥٠ عاما مقيم دائرة مركز سمالوط، بوفاة شقيقته "ربة منزل" ٥٥ سنة مقيمة بمدينة سمالوط ، داخل مسكنها، وتبين وجود جثتها بكامل ملابسها، ملقاة على أريكة داخل مسكنها.

توصلت تحريات فرق البحث الجنائي حينذاك إلى حدوث مشاجرة بين المتوفاة وإبنيها يعملان نجارين ٣٢ و٢٤ سنة مقيمان بذات العنوان وتعديهما عليها بالضرب وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا من ضبطهما.

وبمواجهتهما، إعترف الأول بإرتكاب الواقعة، لاعتياد والدتهما التردد على الأهالي المجاورين بالمنطقة محل سكنهم، واستجدائهم للحصول على مبالغ مالية، ومعايرة الأهالي لهما، ما آثار حفيظتهما، فقاما بالتعدى عليها بالضرب، وكتم المتهم الثاني أنفاسها حتى فارقت الحياة، بمواجهة الأخير إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.