«جدعنة المصريين».. جمعوا 2 مليون في 14 ساعة للإفراج عن مصري بالسعودية

مع فيديو به سيدة تزغرد، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قصة إنسانية من الدرجة الأولى، إذ جمع مصريون مبلغ 2 مليون جنيه في 14 ساعة، تقريبا للإفراج عن شاب مصري مسجون في المملكة العربية السعودية يدعى إسلام محسن.

في تفاصيل الواقعة فإن الشاب إسلام محسن، المنحدر من محافظة الفيوم، والذي يعمل محاسـبا بمدينة جـدة السعودية، تعرض لحادث سـير نتج عنه مشـاجرة مع أحد الأشخاص قام بعدها بالتعدي عليه، فأحدث إصابات به.

تقدم الطرف الثاني بدعوة ضد «إسلام» فصدر حكم ضده بالسجن سنة وجلده 100 جلدة ودفع تعويض بقيمة 442.000 ريال سعودي، ولعدم السداد تواجد في السجن لفترة 3 سنوات وانتهت الإجراءات القانونية ويبقى السداد.

وقد تواصل «إسلام» مع إحدى الصفحات المعنية بشؤون المصريين في دول الخليج والتي أجرت تحريات عن أسرته بمحافظة الفيوم وتبين أنه يعول أسرة مكونة من أب وأم و3 بنات، وأنه ليس بإمكان أسرته دفع المبلع إذ أنها ذات مستوى معيشي ضعيف.

بدأت الصفحة التي تواصل معها «إسلام» بالعمل وشكلت له فريقا قانونيا متكاملا، وبعد فحصه القضية أطلقت الصفحة حملة تبرعات ليجمعوا له المبلغ المطلوب في نحو 14 ساعة وهو يعادل 2 مليون جنيه.

وقد قام أحد القائمين على عملية جمع التبرعات بالاتصال بوالدته ليؤكد لها ما تحقق وقد استقبلت النبأ بالزغاريد، فرحا بقرب الإفراج عن نجلها بعد سداد المبلغ، قبل أن تردد بعض عبارات الحمد والشكر لله خالطتها دموع وبكاء وزغاريد الفرح معا.