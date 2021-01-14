أستاذ مناعة: لا يوجد حتى الآن تطعيم يحمي الجميع من كورونا

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أنه لا يوجد حتى الآن تطعيم يحمي الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا «الإصابة ممكن تيجيلك من مجرد سلام أو من مجرد أن أنت بتحتك بناس من غير كمامة أو بتقف في أماكن مزدحمة ومبتغسلش إيديك باستمرار»، مؤكدًا أن البعض يستهتر بهذه الأشياء التي وصفها بأنها الواقي الوحيد المضمون حاليًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها قرابة 30 مليون جرعة من اللقاح، وأن من حصلوا على التطعيم قرابة 5 ملايين شخص فقط.

وأوضح «مصباح» خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه يلزم تطعيم من 70 إلى 80% من الناس لتكون هناك حماية مجتمعية من الفيروس، مشيرًا أن موسم الشتاء هو موسم انتشار الإنفلوانزا، مؤكدًا أن الإنفلوانزا نفسها تقتل 65 ألف شخص سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر «مصباح» من التهاون في الوقت الذي يعاني فيه الناس من الإنفلوانزا وفيروس كورونا، وأنهم قد يربكون أي منظومة صحية حول العالم «شايفين أمريكا وأوروبا وما يحدث فيهم».

وأكد أن التطعيم فعال مع السلالات الجديدة بحسب تطمينات الشركات المنتجة، مشيرًا أن السلالات الجديدة أسرع في الانتشار، وأن العادات الخاطئة هي سبب هذا الانتشار، مشددًا على أن السلالات الجديدة ليس لها أعراض جديدة ولكنها فقط أسرع في الانتشار.

الفيروس يكتسب طفرات يومية

وأشار «مصباح»، إلى أن الفيروس يتطور ويكتسب طفرات بشكل يومي، وأنه حينما يعدي إنسانا يكتسب أشياء من الخلايا البشرية التي تدخلها «المسألة ممكن تتفاقم وممكن يغير رقمه القومي، وفي الحالة دي بنقول إن الطفرة دي حولته لسلالة جديدة وأحنا مش عاوزين كده وتكرار العدوى يؤدي لحدوث طفرات مستديمة تؤثر على العدوى وعلى التطعيم وده محصلش لحد دلوقتي ونتمنى ألا يحدث».

وأكد أنه لا يوجد أي قلق طالما نسبة الأكسجين لدى مرضى كورونا ارتفعت عن 94%، ناصحًا الإعلامي عمرو خليل وأي مصاب بفيروس كورونا، أن يكون بجواره الأكسجين ويحصل عليه فورًا اذا انخفض الأكسجين في دمه.