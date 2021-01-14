بمسلسلات الـ15 حلقة.. «المتحدة» تقدم لونا جديدا على دراما رمضان 2021

لون جديد تضخه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برمضان المقبل كما عودت متابعيها كل عام بتقديم الجديد والمختلف سواء في الدراما أو على كافة الأصعدة التي تخص الميديا من حفلات وبرامج وغيرها لتوفير للمشاهد الكثير من الخيارات، فبعدما فتحت باب المسلسلات خارج السباق الرمضاني بعدد كبير من المسلسلات وجعلت من باقي أشهر السنة سباق جديد.

وتعتمد الشركة المنتجة على التنوع في المحتوى الدرامي الذي تقدمه فبعدما قدمت المسلسلات الوطنية كالاختيار والتاريخية كالفتوة والخيال العلمي كالنهاية تقدم المتحدة تجربة جديدة ومختلفة في السباق الرمضاني القادم فبخلاف عودة المسلسلات التاريخية في مسلسل "الملك" الذي يتناول قصة حياة الملك أحمس فتجدد المتحدة في شكل الدراما.

وتقدم المتحدة في رمضان نوع جديد من المسلسلات وهو مسلسل الـ15 حلقة وذلك في 4 مسلسلات، كما أعلن الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه على الفيس بوك، وتم الإعلان عن عملان منهم مسلسل "بين السما والأرض" المأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ ويقوم ببطولتها هاني سلامة وغادة عادل ومن إخراج ماندو العدل وإخراج اسلام حافظ، ومسلسل "كوفيد 25" للكاتبة انجي علاء والذي يقوم ببطولته يوسف الشريف.