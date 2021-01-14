حملات على الورش والمنشآت الصناعية بالجيزة

شكلت أحياء ومدن الجيزة لجانًا للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة ضمن جهود متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

ضبط 14 ورشة تستخدم المواد الخطرة بالمخالفة لاشتراطات السلامة في أوسيم

شنت أجهزة المدينة، برئاسة فرج عبد العاطي، حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحالّ بنطاق المركز والمدينة لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة والتفتيش على التراخيص وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 منشآت صناعية مخالفة للإجراءات الاحترازية بعدم ارتداء العمال للكمامة أثناء العمل، إضافة إلي مصادرة محتويات 14 ورشة ومنشأة تستخدم المواد الخطرة بالمخالفة لاشتراطات السلامة الصحة المهنية والحماية المدنية، وتم إيداع المضبوطات مخازن المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تشكيل لجان فرعية للمرور علي المنشآت

وشمل قرار محافظ الجيزة تشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء برئاسة رئيس المركز أو الحي المختص وعضوية ممثلين عن مديرية القوى العاملة والإدارة العامة للحماية المدنية ومدير إدارة شئون البيئة وعضو من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص بالمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة للوقوف على مدى جاهزيتها والتزامها باشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مع إجراء حصر شامل لكافة المنشآت التي تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ومتابعتها.

خطة للمرور الدوري لمتابعة الالتزام بالاشتراطات

وشكل محافظ الجيزة لجنة رئيسية برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وعضوية مدير مديرية القوى العاملة وممثل الإدارة العامة للحماية المدنية ومدير شئون البيئة بالمحافظة، لمتابعة أعمال اللجان الفرعية وإعداد خطة للمرور الدوري على هذه المنشآت ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والمحددات المنظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة.