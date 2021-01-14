إصابة شخصين في حادث مروري بأسيوط

أُصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة على طريق «أسيوط - الغنايم»، اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم بوقوع حادث تصادم بالطريق السريع دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بشجرة بالطريق السريع.

وكشفت تحريات فريق المباحث أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابه كلا من «محمد حنفي صابر، 21 عامًا، مصطفى محمد محمد 21 عامًا»، يقيمان بمحافظة سوهاج وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية.

كانت «الوطن»، حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة بعنوان: «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور. . طرق أسيوط تصطاد ضحاياها».

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي وطريق القاهرة وأسوان الزراعي، وكذلك طريق البحر الأحمر، الذي يُطلق عليه اسم طريق الموت.