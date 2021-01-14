أسعار الذهب اليوم الخميس 14-1-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الخميس، الموافق 14 يناير استقرارا في محلات الصاغة مقارنة بأسعار مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بأسعار الصباح، وكانت قد شهدت أسعار الذهب خلال العام الماضي حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرا بجائحة فيروس كوورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 922 و925 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 807 و809 جنيهات.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 692 و693 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بين 656 إلى 6472 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في سوق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الجمعة الموافق 8 يناير، 926.65 جنيه، و59.18 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 810.84 جنيه، و 51.78 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 695 جنيها و44.39 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب عالميا

وكانت قد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، أمس الأربعاء، ليتعافى من الهبوط من أدنى مستوى له خلال 6 أسابيع ماضية، إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1857.76 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1859.20 دولار للأونصة.

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في عشرة أشهر، ودفعت الدولار للانخفاض وخفضت تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال 2021

وشهدت أسعار الذهب حدوث طفرة كبيرة خلال عام 2020، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع سعر الدولار، ما جعل خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار بريق المعدن الأصفر خلال عام 2021، وذلك بالتزامن مع فترات جني أرباح للاستفادة من الصعود القياسي الذي حققه خلال العام الماضي.

وشهدت أسعار الذهب وصولها إلى أعلى سعر في تاريخه بواقع 2065 دولاًرا للأونصة الواحدة في أغسطس 2020، قبل أن يتراجع السعر لاحقًا بفعل أخبار اللقاحات، وذلك وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».