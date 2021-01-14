3 جنيهات انخفاض في سعر الذهب اليوم الخميس

سجلت أسعار الذهب، اليوم، في تعاملات سوق المال انخفاضا اقترب من ثلاث جنيهات، حيث سجل سعر الذهب عيار 24، نحو 926 جنيها مقابل 929 جنيها أمس الخميس.

وسجل الذهب عيار 21 حوالي 810 جنيهات، اليوم، مقابل 813 جنيها أمس الأربعاء، فيما سجل الذهب عيار 18 نحو 695 جنيها، مقابل 697 جنيها أمس.

الوقت الأنسب للشراء:

ويرجع أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر، هو انخفاض سعر اوقية الذهب في البورصات العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار في بعض الدول من العالم، وهو الأمر الذي انعكس على اخفاض سعر الذهب هنا في الأسواق المصرية، بحسب وصفي واصف رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية.

وقال واصف، إن الوقت الحالي يعتبر الأنسب لشراء الذهب خصوصا أن هناك اتجاه كبير لدى أصحاب الذهب نحو البيع، في ظل تخوفات بانخفاض الذهب خلال الأيام المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الأيام المقبلة ستشهد إقبال عدد من المواطنين على شراء الذهب، كونه الأفضل والآمن للاستثمار في ظل انخفاض سعر الفائدة في البنك، بالإضافة إلى حالة الركود التي يشهدها القطاع العقاري المصري في الوقت الجاري.

وأوضح شعيب أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الانخفاض، خصوصا في ظل الغموض المستمر وعدم الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مؤكدا أن كل التوقعات كانت تتجه نحو ارتفاع أسعار الذهب، خصوصا في فترة أعياد الميلاد، ولكن ما تم كان عكس كل التوقعات.

وتنتج مصر نحو 13 طن ذهب سنويًا، أغلبها من منجم السكرى بنسبة تصل إلى 95%، بحسب المجلس الاستشاري العربي للتعدين، فيما يبلغ الإنتاج العالمي من الذهب حوالي 3000 طن، وتعتبر الصين الدولة الأولى في العالم من حيث إنتاج الذهب، حيث بلغ إنتاجها 400 طن خلال عام 2018 من الإنتاج العالمي، ثم جاءت في المرتبة الثانية عالميا أستراليا ثم روسيا.