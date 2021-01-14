سفارة مصر بلبنان: ملتزمون بالحظر ونقدم خدماتنا عن بعد حتى 24 يناير

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت يؤكّد استمرار تقديم السفارة المصرية تقديم الخدمات القنصلية العاجلة والطارئة للمواطنين المصريين خلال فترة الحظر الشامل من اليوم وحتى 24 يناير الجاري.

وأوضحت الملحق العمالي، أنَّ السفارة في ضوء قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بالحظر الشامل للحركة والتنقل خلال الفترة من صباح اليوم الخميس 14 إلى يوم الأحد 24 يناير الجاري سوف تستمر في تقديم الخدمات القنصلية العاجلة الطارئة اللازمة للمواطنين المصريين في لبنان من خلال هاتف السفارة (أرقام الطوارئ التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة 0096176654634 أو 009611825566 وطلب الرقم الداخلي 102 أو 104)، وكذلك من خلال إيميل السفارة : ambassadorofegyp@hotmail.com، ومن خلال استقبال الرسائل على صفحة السفارة.

وأهابت السفارة بالمواطنين الالتزام بقرارات الحظر الشامل واتخاذ كل الاحتياطات الصحية الواجبة حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وفي نفس السياق، وفي إطار تمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بلبنان حتى نهاية 31 مارس المقبل ضمنا، أعلن المجلس الأعلى للدفاع حالة الطوارئ الصحية وتتخذ الإجراءات الآتية: إلزام الوافدين من المدن: بغداد، إسطنبول، أضنا، القاهرة وأديس أبابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين من أصل 500 حالة وافدة شهرياً، بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص PCR في اليوم الأول عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم.

وفي المقابل، تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر يناير من العام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري (PCR) في المطار وفحص آخر بعد أسبوع من وصولهم، ويمضي خلاله المسافرين القادمين فترة حجر إلزامي في أحد الفنادق لمدة أقصاها 72 ساعة لحين صدور نتائج فحص المطار ويتابعون الحجر بعدها في مكان إقامته اذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

وفي الحالة المعاكسة يُتّبع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص، على أن يُستثنى من الحجر الدبلوماسيين وعائلاتهم والرسميين والوفود الرسمية وضباط وعناصر الأمم المتحدة، كما ويُستثنى أيضاً من الحجر الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي ويخضعون حينها فقط للفحص الفوري (PCR) في المطار على سبيل الاحتياط.