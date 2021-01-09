اصرف منحة العاملين بالسياحية لسائقي المركبات يا وزير القوى العاملة

أعمل سائق لإحدى المركبات السياحية في مدينة أسوان بجنوب مصر، وكانت حالة العمل جيدة تبعاً لموسم السياحة، الذي ننتظره في المدينة السياحية كل عام بفارغ الصبر، حتى بدأ فيروس كورونا في الانتشار، ثم تبع ذلك إغلاق حركة الطيران وتوقف السياحة إثر ذلك، بالطبع تضررت كما تضرر كل العاملين في القطاع الحيوي، غير أن قرار الحكومة بتعويض العاملين في السياحة جاء بمثابة طوق نجاة لنا جميعاً، لكن الأيام مرت دون أن نحصل على شيء، رغم علمنا بأن أصحاب شركات السياحة صرفوا تعويضات من الحكومة، نناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة النظر في أمرنا وصرف التعويضات المناسبة لسائقي المركبات السياحية.

عن السائقين

أنور فهيم معوض

أسوان