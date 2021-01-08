وزير القوى العاملة: وحدات التدريب المتنقلة بشرة خير لأبنائنا

على خلفية إطلاق 14 وحدة تدريب مهني متنقلة، ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة أحبت أن تبدأ العام الجديد، ببشرة خير من خلال تلك المبادرة، لأبناء مصر بكل المحافظات، حتى يستطيعوا أن ينتقلوا حتى مكانهم ويستطيعوا أن ينقلوا الخدمة أمام منازلهم «بالظبط»، لافتا أن الوزارة كانت قد تعاهدت خلال الاحتفال بعيد العمال بعام 2019، أمام رئيس الجمهورية، بأن يكون للتدريب المهني صورة مختلفة وشكل جديد، وبالفعل بدأنا ننظر بكافة الأمو الخاصة بالتدريب، من حيث المراكز وتطوريرها، وكذلك وحدات التدريب المتنقلة، التي أكتشفت بأننا نملك 13 وحدة، مشيرا إلا أن الوازرة استطاعت تحويلها من هياكل منهتية تماما، إلى النماذج التر نراها الآن.

مينفعشي يبقى في محافظة فيها و محافظة مفيهاش

واضاف «سعفان»، خلال لقائه مع قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، بأن الـ 13 وحدة الخاصة بالمرحلة الأولى من المبادرة، لم تكن لتشبع رغبة القوى العاملة، لأن «مينفعشي أن يبقى في محافظة فيها، ومحافظة مفيهاش»، ولهذا كان العمل على استكمال تلك الوحدات.

أصبح لدينا 27 وحدة تدريب متنقلة

وتابع وزير القوى العاملة، واستطعنا أن نستعين بوحدات وزارة أخرى، وتم تحويلها إلى واحدات تدريب، واليوم نطلق 14 وحدة خلال المرحلة الثانية من المبادرة، ليصبح لدينا 27 وحدة تدريب بكافة محافظات الجمهورية، موضحا أن وحدات التدريب تجوب كل قرى مصر، وتحاول نقل التدريب إلى أبناء مصر «في أي مكان و موجود فيه».

نهتم بما بعد تدريب الشباب

وكشف أن الوزارة لا تقف عند فكرة ومفهوم تدريب الشباب فقط، بل تنظر إلى ما بعد التدريب، وهذا يشترك به مع الوزارة جهاز تنمية المشروعات، ووزارة الصناعة، وزارة التنمية المحلية، ومشروعك من خلال المحافظين، حتى نستطيع أن ننقل ابنائنا، الذين اكتسبوا مهارة وتدريب بمهنة معينة، بأن يتملك مشروع صغير، ويستطيع هو نفسه أن يساعد الوزارة بعد ذلك، وأن يوجد وظائف بمشروعه الجديد.

وألمح أن الفترة القادمة ستشهد العمل على استكمال وحدات التدريب المتنقلة، ولكن الخاصة بمهن أخرى، حيث ستكتفى الوزارة بعدد الوحدات التي تم تنفيذها للتدريب على المهن الثلاث «ملابس جاهزة، كهرباء، صرف صحي»، وسنبدأ في إيجاد أفكار جديدة، ونعمل في ذلك مع جهات مختلفة بينها الجامعات لنحدد الوحدات التي سنكمل بها أسطوال التدريب المهني، من خلال التدريب بالوحدات المتنقلة.

وزير القوى العاملة يوجه رسالة للشباب

ووجه «سعفان»، رسالة إلى الشباب قائلا: «مش عايز أي حد من الشباب، مهما كان هناك من مشاكل ومعوقات، يقلق احنا بتوجيهات القيادة السياسية في ضهرك دايما، وبنفكر في الافكار اللي تنقلك من مرحلة السكون، عشان تكون أنت كمان شخص جديد وفاعل في المجتمع المصري وتساعد الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة».