وزير القوى العاملة: دربنا 2000 شاب في المرحلة الأولى للوحدات المتنقلة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال عام 2019 بأن يكون للتدريب المهني شكلًا مختلفًا، لافتًا إلى أنه جرى زيادة عدد الوحدات المتنقلة من 13 إلى 27 لتدريب الشباب في كل محافظة، وكل وحدة تتضمن 3 ورش؛ الأولى هي الملابس الجاهزة، الثانية هي أعمال الكهرباء، والثالثة هي أعمال السباكة والصرف الصحي.

المرحلة الأولى تضمنت 13 محافظة

وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج اليوم الذي يعرض عبر شاشة dmc: في المرحلة الأولى ركزنا على 13 محافظة، أما المرحلة الثانية فقد وفرنا فيها 14 وحدة بـ14 وحدة لنستكمل محافظات الجمهورية وتمتلك كل محافظة وحدة تجوب كل قراها ومراكزها ومدنها.

وتابع وزير القوى العاملة: المرحلة الأولى كانت تشمل 40 متدربًا لكن جرى تقليل هذا العدد إلى 30 بسبب الإجراءات الاحترازية، ونعمل على توفير التدريب وفرص العمل للشباب، إذ يتسابقون عليها لنيل قسط كبير من التدريب ثم الالتحاق بفرصة عمل أو مشروع صغير بعد ذلك.

وأردف محمد سعفان: في المرحلة الأولى دربنا 2000 متدرب بـ13 محافظة، ونتعشم أن ننتهي هذه الجائحة في فبراير أو مارس، لكي نعمل بكامل طاقتنا لندرب نحو 20 ألف متدرب في السنة.

وحول منحة العمالة غير المنتظمة، قال وزير القوى العاملة: عندما أطلق الرئيس المبادرة جرى صرف 500 جنيه لمدة 3 أشهر، ووجه الرئيس بتمديد الصرف لنحو 3 أشهر أخرى، وفي المرحلة الأولى استفاد منها نحو 1.6 مليون مواطن، ونستهدف 2.3 مليون مواطن في المرحلة الثانية.