«طريق المجد».. أول قصة مصورة عن كرة اليد

قال محسن عبدالحفيظ مؤلف القصة المصورة بعنوان «طريق المجد»، وهي أول قصة عن كرة اليد، وأهداها إلى روح الكابتن جمال شمس المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، إن كرة اليد هي اللعبة الجماعية الوحيدة التي تشارك فيها مصر بقوة على مستويات عالمية وتقدم أفضل أداءً لها في بطولة العالم، إذ تأتي أهمية الألعاب الجماعية من كونها تعبر عن قوة الدولة ووحدة شعبها وأن أهلها يفكرون ويتحركون مع بعض.

الحنين إلى فترة التسعينات سر تأليف القصة

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق «ZOOM»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر، أنه رسم هذا الكتاب بسبب الحنين إلى فترة التسعينات التي بدأت فيها كرة اليد كعملاق فاجأ المصريين والتفوا حولها بنحو 25 ألف متفرج في الصالة باستاد القاهرة.

فكرة القصة بدأت منذ 3 أشهر

وتابع: «اتكلمت مع الناشر من 3 أشهر وخدنا الحنين لجيل التسعينات اللي بدأ يتنسي، ومحدش كتير فاكر جيل أحمد بلال والعطار وجيوشي وأيمن صلاح»، لافتًا إلى أنه حاول استغلال تنظيم بطولة العالم لكرة اليد بمصر لتقديم شيئًا يذكر المصريين بهذا الجيل، وتوصيل إلى اللاعبين مفادها أن المشوار مستمر، وأنهم عليهم الفوز بالبطولة.

وأردف، أنه شاركه في كتابة القصة الكاتب شريف حسن، إذ كتب الفصل الأول بمفرده، لكنهما كتبا بقية الفصول سويًا في ما يشبه ورش العمل: «تابعنا جيل التسعينات عندما كنا في سن أبنائنا، لذلك فإننا أفردت في القصة حوارا بين أب وابنه لتعريفهم بالمنتخب، وسمينا القصة باسم طريق المجد لأنه يعبر عن تتابع الأجيال ولكي تستكمل الأجيال التالية أمجاد المنتخب الوطني في اللعبة».

حسين زكي.. بطل الحكاية

وأوضح، أنه اختار شخصية محورية في الفصل الثاني لكي تستكمل الحكاية، وكان من الواجب أن تكون عاصرت الأحداث من الملعب، لهذا فإن حسين زكي لاعب المنتخب الوطني الأسبق أنسب الشخصيات لأنه كان أفضل لاعب في مصر آنذاك واحترف في الخارج، وكان له دور كبير في تحقيق كأس العالم للناشئين في عام 2019.