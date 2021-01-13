مدرب منتخب اليد: هذا سبب غياب أحمد الأحمر وسيكون جاهزا لمواجهة مقدونيا

أعلن المدرب الإسباني روبرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، أسباب غياب أحمد الأحمر، قائد المنتخب المصري عن مباراة افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، التي أقيمت ضد تشيلي في المباراة التي حسمها منتخب اليد بالفوز بنتيجة 35-29.

وقال جارسيا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أهنئ منتخب تشيلي على هذا الأداء، الذي كان جيدا هجوميا ودفاعيا، وأوجه نصيحة للاعبي فريقي أنه إذا أردنا المنافسة يجب أن اللعب لمدة 60 دقيقة بنفس القوة لكن تراجع الأداء في جزء من المباراة».

وحرص مدرب منتخب اليد على كشف أسباب غياب أحمد الأحمر، وقال: « الأحمر يعاني من مشكلة في الظهر، لذا فضلنا إراحته اليوم، لكن أود أن اطمئنكم سيكون جاهزا لمباراة مقدونيا، ولكن يجب على الجميع معرفة أن المستوى متقارب بين كل الفرق، والمنتخبات التي جاءت على حساب فرق أخرى ليس بعيدة فنيا عنهم، أشعر بالحزن على منتخبي التشيك وأمريكا لكنني سعيد بمشاركة مقدونيا لأني قضيت فترة من حياتي في أراضيها بل وقمت بالتدريب هناك».

وحرص مدرب منتخب اليد على توجيه الشكر للمسئولين المصريين بقوله : «مصر تقدم أشياء عظيمة على صعيد الإجراءات، أريد توجيه الشكر للدولة والاتحاد واللجنة المنظمة أنهم يقدمون شيئا رائعا بتنظيم بطولة بهذا الحجم في ظل الوباء الذي يعاني منه العالم».

وواصل جارسيا تصريحاته: «نحن محظوظون بوجود اللاعب يحيى خالد، ومستواه الذي يتطور يوم بعد الآخر بشكل واضح، ولا أريد التقليل من دور أي لاعب لكننا بحاجة لكل اللاعببن خلال الفترة المقبلة خصوصا أن المباريات كلها صعبة،وسنعمل بكل جد من أجل الفوز بجميع المباريات وليس مواجهات دور المجموعات فقط».

يُذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد، حقق الفوز في أول مباريات بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر، والتي انطلقت اليوم 13 يناير، وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته، ونجح منتخب اليد في تحقيق الفوز على حساب تشيلي، بفارق 6 أهداف، في مباراة الافتتاح التي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 35-29، ونال يحيى الدرع الظهير الأيسر لمنتخب الفراعنة بلقب رجل المباراة