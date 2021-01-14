لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بمرتبات مجزية وحوافز ومواصلات

أعلنت مبادرة «مصر تعمل» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط وخطوات التقديم، كالتالي:

وظائف شركة الشايع الكبرى

أعلنت شركة الشايع الكبرى عن حاجتها لوظائف شاغرة في وظيفة أمناء مخازن، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون لديه قدرة على القراءة المبدئية للغة الإنجليزية.

- أن يكون الموقف محدد من التجنيد للذكور.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عاما.

مميزات وحقوق العمل

- المرتب يبدأ من 2650 جنيها شهريا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

- توفر الشركة للعاملين وجبة عند العمل 4 ساعات وقت إضافي.

- يوجد خطوط مواصلات تبدأ من أول نزلة شبرا الزراعي وتشمل مسطرد والمرج ومدينة السلام ومدينة العبور ومدينة الشروق والعاشر من رمضان وخط لمدينة بلبيس.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الدخول على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل، وملء الاستمارة الخاصة بالوظائف المطلوبة.

وظائف سلسلة هايبر ماركت خير بلدنا

أعلنت سلسلة هايبر ماركت خير بلدنا عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في الفيوم يوم السبت الموافق 16 يناير الجاري، على أن يبدأ استقبال المتقدمين من الساعة 10صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، ببرج المحامين في شارع النبوى المهندس عند المسله أمام مستشفى الفيوم العام، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المتاحة

- مدير فرع، يجب أن يكون لديه خبره سابقة بنفس المجال.

- مديرين أقسام أغذية طازجة وجافة ومدير شيفت مسائي، على أن يكون لديه خبره سابقة بنفس المجال.

- مشرفين أقسام، لديهم خبره سابقة بنفس المجال.

- مدير خدمات العاملين بالفروع.

- كاشير.

- موظف FMC.

- مراقب مخزون.

- أمين مخازن.

- موظف أمن.

- مراقب كاميرات.

- بائع بقالة.

- بائع لحوم بلدي.

- منسقين ممرات للأقسام المنزلية والتجميل وخضار وفاكهه.

- منسق توريدات وطلبيات.

- أخصائي دعم فني.

- فني صيانة.

- منسق مخزن.

- موظف خدمات.

- سائقين رخصة مهنية ثانية وثالثة.

- سائق موتوسيكل.

- بائع أسماك.

الشروط المطلوبة

- تقبل سلسلة الهايبر ماركت جميع المؤهلات الدراسية.

- ألا يقل السن عن 18 عاما وألا يزيد عن 40 عاما.

مميزات وحقوق العمل

- تمنح الشركة العاملين مرتبات مجزية.

- تمنح الشركة العاملين حوافز شهرية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين بدلات انتقال ومعيشة.

- يوجد فرص للترقي.